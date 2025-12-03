هاني محروس يفوز بجائزة أفضل مهندس صوت في الشرق الأوسط 2025

حصد المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، أمس، جائزة الميما أوورد بعد استفتاء أقامته الفترة الماضية عبرموقعها الإلكتروني، لتكريم صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

وحصل المنتج الموسيقي ومهندس الصوت هاني محروس، على جائزة أفضل مهندس للصوت في الشرق الأوسط من خلال ميما ميدل إيست أوورد، خاصة بعد تعاونه مع الكثير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي هذا العام منهم ألبوم أحمد سعد، وتامر حسني، وحسين الجسمي، وشيرين.

نجاحات هاني محروس عام 2025



حقق هاني محروس نجاحات عام 2025 مع عدد كبير من النجوم ويأتي في مقدمتهم، أغنية "مكسرات" لأحمد سعد،

"عايز تمشي" لحسين الجسمي، "ألف مرة" أحمد سعد، "الذوق العالي" منير وتامر حسني، "عيونه هتدمع" بوسي، "حفلة تنكرية" رحمة محسن، "غالية علينا يا بلادنا" شيرين،

"قبلت التحدي" رامي جمال وحمزة نمرة، "الله يحنن" تامر عاشور، "زامبوهلا" شارموفرز.