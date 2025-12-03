بعد عرضه.. ناقد مغربي: فيلم الست أهم ما أنجز سينمائيا حول السير الذاتية للمشاهير مصريا وعربيا

أشاد الناقد المغربي عبد الكريم واكريم، بفيلم الست، وذلك بعد عرضه الأول بمهرجان مراكش السينمائي الدولي.

وقال عبد الكريم واكريم: انتهى قبل قليل العرض العالمي الأول الخاص بالصحافة لفيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي، وستنطلق الآن الندوة الصحفية للفيلم مع المخرج مروان حامد والنجمة منى زكي والسيناريست أحمد مراد.



وتابع : وما يمكن لي القول كانطباع أولي قبل الكتابة عن الفيلم بتفصيل أن كل ما كتب عن الفيلم قبل مشاهدته كان محض هراء متسرع، وأن الفيلم بالنسبة لي من أهم ما أنجز سينمائيا حول السير الذاتية للمشاهير مصريا وعربيا.

وتقرر عرض الفيلم تجاريا يوم 10 ديسمبر، وتقدم الفنانة منى زكي فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل العديد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب.