جنات: أحسد منى زكي على تقديم شخصية أم كلثومl خاص

كشفت الفنانة جنات عن رأيها في تقديم الفنانة منى زكي لشخصية المطربة أم كلثوم، ضمن أحداث فيلم “الست”، والمقرر طرحه قريبًا.

وقالت جنات لـ”صدى البلد”: “لم أرَ البرومو حتى الآن، ولكنني أحسد منى زكي على تقديم شخصية كوكب الشرق. أيّ شخص يتمنى أن يقدم هذا الدور، حتى لو انتقدوني أو شتموني”.

يذكر أن جنات طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان “ألوم على مين”، والذي ضم عدة أغانٍ، من بينها:

• “ألوم على مين” كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين.

• “النص اللي يخص” كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين.

• “مبسوطين” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “يما قالولي” كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين.

• “توبة” كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي.

• “أشيك واحدة” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “من الليلة” كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى.