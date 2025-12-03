طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد

السباح يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث جرى الإعلان عن وفاته هناك.

وأصدرت نيابة عين شمس قرارا بدفن جثمان يوسف محمد، بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، إذ لقي مصرعه غرقا داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات البطولة المقامة داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وفي هذا الصدد، قال السيد "أبو علي"، والد أحد المتسابقين، أنا كنت حاضرا في البطولة، ولن أتحدث الآن عن أن التنظيم كان أسوأ بكثير مما يمكن أن يتخيله أي أحد… بل سأروي ما حدث مع يوسف بالتحديد.

وأضاف أبو على- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يوسف كان في آخر تصفية من سباقات الـ Backstroke، وأنهى السباق، لمس لوحة الأوميغا، ثم فقد الوعي مباشرة، والأوميغا تكون في نهاية السباق، وفوقه عادة يوجد حكم يراقب، ومع ذلك لمس يوسف اللوحة، ثم تحرك الحكم وغادر مكانه! فهل يعقل أن الطفل ظل تحت الماء دون أن ينتبه له أي حكم.. لا إنقاذ.. لا رقابة.. لا أحد على الإطلاق".

وأشار أبو على: "والمصيبة الأكبر جاءت بعد ذلك..

بعد انتهاء سباق الـBack أخذوا استراحة قصيرة، ثم بدأ سباق المتنوع، وفي ثالث سباحة تحديدا، لاحظ أحد الأولاد وجود يوسف غارقا في قاع المسبح، فأبلغ الحكم.. والحكم في البداية لم يصدق كلامه أصلا".

وتابع: "تصوروا المدة… احسبوها أنتم: قرابة أكثر من 10 دقائق تحت الماء في حمام السباحة دون أن يشعر به أحد! أكثر من عشر دقائق كاملة.. هل هذا معقول.. أخرجوه أخيرا، ونقل إلى المستشفى وتوفاه الله.. حسبي الله ونعم الوكيل في الاتحاد، وفي منظمي البطولة، وفي الحكام، وفي مدربه بنادي الزهور".

واختتم: "أنا مصدوم… قلبي يعتصر ألما… ولا أستطيع أن أصدق ما حدث.. ادعو له بالرحمة… وادعو لأهله أن يمنحهم الله الصبر والسلوان".

والجدير بالذكر، أن كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وأمرت باستدعاء المسعفين، والمنقذين، والمسؤولين في النادي، للاستماع إلى أقوالهم واستجوابهم بشأن تفاصيل الحادث.