قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد

وفاة السباح يوسف محمد
وفاة السباح يوسف محمد
ياسمين القصاص

السباح يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث جرى الإعلان عن وفاته هناك.

وأصدرت نيابة عين شمس قرارا بدفن جثمان يوسف محمد، بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، إذ لقي مصرعه غرقا داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات البطولة المقامة داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وفي هذا الصدد، قال السيد "أبو علي"، والد أحد المتسابقين، أنا كنت حاضرا في البطولة، ولن أتحدث الآن عن أن التنظيم كان أسوأ بكثير مما يمكن أن يتخيله أي أحد… بل سأروي ما حدث مع يوسف بالتحديد.

وأضاف أبو على- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يوسف كان في آخر تصفية من سباقات الـ Backstroke، وأنهى السباق، لمس لوحة الأوميغا، ثم فقد الوعي مباشرة، والأوميغا تكون في نهاية السباق، وفوقه عادة يوجد حكم يراقب، ومع ذلك لمس يوسف اللوحة، ثم تحرك الحكم وغادر مكانه! فهل يعقل أن الطفل ظل تحت الماء دون أن ينتبه له أي حكم.. لا إنقاذ.. لا رقابة.. لا أحد على الإطلاق".

وأشار أبو على: "والمصيبة الأكبر جاءت بعد ذلك..
بعد انتهاء سباق الـBack أخذوا استراحة قصيرة، ثم بدأ سباق المتنوع، وفي ثالث سباحة تحديدا، لاحظ أحد الأولاد وجود يوسف غارقا في قاع المسبح، فأبلغ الحكم.. والحكم في البداية لم يصدق كلامه أصلا".

وتابع: "تصوروا المدة… احسبوها أنتم: قرابة أكثر من 10 دقائق تحت الماء في حمام السباحة دون أن يشعر به أحد! أكثر من عشر دقائق كاملة.. هل هذا معقول.. أخرجوه أخيرا، ونقل إلى المستشفى وتوفاه الله.. حسبي الله ونعم الوكيل في الاتحاد، وفي منظمي البطولة، وفي الحكام، وفي مدربه بنادي الزهور". 

واختتم: "أنا مصدوم… قلبي يعتصر ألما… ولا أستطيع أن أصدق ما حدث.. ادعو له بالرحمة… وادعو لأهله أن يمنحهم الله الصبر والسلوان".

والجدير بالذكر، أن كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وأمرت باستدعاء المسعفين، والمنقذين، والمسؤولين في النادي، للاستماع إلى أقوالهم واستجوابهم بشأن تفاصيل الحادث.

السباح السباح يوسف يوسف محمد لاعب السباحة نادي الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ترشيحاتنا

مرسيدس

كن أول من يشاهد سيارة مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة

هاتف Nubia Flip 3

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

فورد

فورد تحول رانجر Super Duty إلى سيارة فاخرة بسعر 65 ألف دولار

بالصور

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد