اتحاد السباحة ينعى لاعب الزهور ويعلن الحداد 3 أيام

نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية منذ قليل عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور.