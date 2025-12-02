الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن الوقت قد حان للاهتمام بالألعاب الفردية لأصحاب الميداليات المضمونة في المحافل الدولية.

وأضاف شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير” عبر أثير أون سبورت إف إم إنه يجب الاهتمام بألعاب مثل الأسلحة والكاراتيه والخماسي الحديث ورفع الأثقال مشددا أن السباحة خسارة والإنفاق عليها خسارة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه تهنئه لمنتخب مصر للكاراتيه، للكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي حققته مصر بتصدر التصنيف العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه التي استضافتها مصر مؤخرًا