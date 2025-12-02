فيريرا يعلن مقاضاة أحمد حسام ميدو لهذا السبب

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد النجم السابق أحمد حسام "ميدو"، على خلفية الاتهامات التي وجّهها الأخير له خلال الأيام الماضية.

وجاء بيان فيريرا بعد الانتقادات الحادة التي وجهها ميدو للمدرب البلجيكي عقب ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، حيث تحدث فيريرا عن فترته مع الزمالك بطريقة اعتبرها ميدو "غير لائقة" و"مسيئة"، ليبدأ جدل واسع عبر مواقع التواصل.

وقال فيريرا في بيانه: "لقد تبين لي أن اتهامات تشهيرية كاذبة ولا أساس لها قد وجهت ضدي من قبل المذيع التلفزيوني أحمد حسام ميدو. ونظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم الحصول على المشورة القانونية اللازمة قبل إصدار أي بيان إضافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصريحات الباطلة والكاذبة."

وكان فيريرا قد رحل عن تدريب الزمالك بسبب سوء النتائج، قبل أن تتجدد الأزمة بين الطرفين بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت غضب ميدو وأعضاء من جماهير الزمالك.