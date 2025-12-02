ميدو: فيريرا يحاول تشويه صورة الزمالك.. وهذه أسباب رحيله الحقيقية

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى رحيل المدرب يانيك فيريرا عن قيادة فريق الزمالك، مؤكدًا أن هناك عوامل كبيرة وراء القرار.

أسباب رحيل فيريرا عن الزمالك

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس: “أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيل فيريرا من الزمالك هو تورطه في قضية تلاعب بنتائج الدوري البلجيكي المعروفة بـ‘العملية الصفرا’”.

وأضاف: “لو كان فيريرا حصل على كافة مستحقاته المالية من الزمالك، لما بدأ يشكو من عدم سداد مستحقات جهاز التحليل الفني أو يطلق إشاعات عن النادي في وسائل الإعلام”.

وتابع ميدو: “أهم شيء في السيرة الذاتية لفيريرا أنه درب الزمالك، وهو الاسم الأكبر بين الأندية التي قادها، ويبدو أنه يحاول الحصول على أكبر مبلغ ممكن من النادي، لكن ليس بهذه الطريقة، فالزمالك فريق كبير ويستحق الاحترام”.

واختتم ميدو: “فيريرا استمر فترة طويلة بدون عمل، والزمالك فتح له بابه، لكنه الآن يحاول تشويه صورة النادي، وهذا أمر غير مقبول”