ميدو: الصورة داخل الزمالك ضبابية.. وعلى الإدارة توضيح الموقف للجميع

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو استياءه من طريقة إدارة نادي الزمالك للأحداث الحالية، خاصة فيما يتعلق بموقف المدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

وقال ميدو خلال برنامجه “أوضة اللبس”: “لابد أن تكون الصورة واضحة داخل نادي الزمالك أمام الجميع”.

وأضاف: “هناك ضبابية كبيرة داخل النادي، وهذا يفتح الباب للجميع لانتقادك والهجوم عليك عبر السوشيال ميديا”.

وتابع: “الزمالك يجب أن يحدد موقفه من كل الملفات، وعلى رأسها المدير الفني، وأن يكون الموقف ثابتًا وواضحًا”.

واختتم ميدو: “الزمالك ليس نادي شركات، ولذلك من الضروري أن تكون الرؤية واضحة أمام الجميع”.