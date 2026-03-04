الكويت تمنح إذن غياب 3 أشهر وإعفاء من الرسوم للمقيمين العالقين خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن منح المقيمين المتواجدين خارج الكويت والذين تجاوزت مدة غيابهم المقررة إذن غياب لمدة 3 أشهر، مع إعفاء كامل من الرسوم والغرامات، تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتأثر رحلات الطيران.

كيفية الحصول على إذن الغياب

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن منح الإذن سيكون تلقائياً عبر النظام الآلي دون الحاجة لمراجعة أي إدارات، مع إمكانية تمديد الفترة حسب تطورات الأوضاع. وشددت على أهمية متابعة القنوات الرسمية للوزارة لمواكبة أي مستجدات.

تمديد تلقائي لتأشيرات الزيارة

وفي خطوة موازية، قررت وزارة الداخلية الكويتية تمديد جميع أنواع تأشيرات الزيارة لمدة شهر اعتباراً من 28 فبراير الماضي، أيضاً تلقائياً عبر النظام الآلي وبدون رسوم أو غرامات، في إطار الإجراءات الاحترازية لتسهيل الإجراءات للمقيمين والزوار في ظل الأوضاع الحالية.