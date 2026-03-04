قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تمنح إذن غياب 3 أشهر وإعفاء من الرسوم للمقيمين العالقين خارج البلاد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن منح المقيمين المتواجدين خارج الكويت والذين تجاوزت مدة غيابهم المقررة إذن غياب لمدة 3 أشهر، مع إعفاء كامل من الرسوم والغرامات، تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتأثر رحلات الطيران.

كيفية الحصول على إذن الغياب

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن منح الإذن سيكون تلقائياً عبر النظام الآلي دون الحاجة لمراجعة أي إدارات، مع إمكانية تمديد الفترة حسب تطورات الأوضاع. وشددت على أهمية متابعة القنوات الرسمية للوزارة لمواكبة أي مستجدات.

تمديد تلقائي لتأشيرات الزيارة

وفي خطوة موازية، قررت وزارة الداخلية الكويتية تمديد جميع أنواع تأشيرات الزيارة لمدة شهر اعتباراً من 28 فبراير الماضي، أيضاً تلقائياً عبر النظام الآلي وبدون رسوم أو غرامات، في إطار الإجراءات الاحترازية لتسهيل الإجراءات للمقيمين والزوار في ظل الأوضاع الحالية.

وزارة الداخلية الكويتية الكويت المقيمين المتواجدين خارج الكويت أخبار الكويت الهجمات الإيرانية على الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في درس التراويح بالجامع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: قيام الليل طريق تزكية النفوس وبلوغ مراتب الكمال الإيماني

برنامج "اقرأ وربك الأكرم"

ما هو الدعاء الذي يُقال قبل الفاتحة في الصلاة؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: بنو إسرائيل أسسوا منهج النفاق قبل ظهوره في المدينة

بالصور

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد