مصر ضد الكويت في كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
من يشرب من حوض النبي يوم القيامة؟.. انتبه لـ6 حقائق لتفوز بشربة منه
الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. وانخفاضات جديدة الأسبوع المقبل
برعاية جامعة عين شمس.. انطلاق الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للتعليم العالي
متى صلاة الشروق اليوم؟.. صليها الآن ركعتين و12 إذا أخرتها للظهر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ميدو: الزمالك تجاهل عرضًا كان سينقذ أزمة صلاح مصدق

ميدو
ميدو
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل أزمة جديدة داخل نادي الزمالك تتعلق باللاعب صلاح مصدق، مؤكدًا أن النادي تلقى عرضًا للتعاقد مع اللاعب كان من شأنه أن يُفيد الزمالك ماديًا ويساهم في حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

التعاقد مع صلاح مصدق 

وأوضح ميدو عبر برنامجه “أوضة اللبس”, أن المدير الرياضي تجاهل العرض، ما أدى إلى تفاقم الموقف وتقديم اللاعب إنذارًا رسميًا للنادي بسبب مستحقاته، لتتحول الأزمة إلى مشكلة داخل أروقة النادي كان من الممكن تفاديها.

وأضاف ميدو أن مشاكل الزمالك أصبحت واضحة للجميع، مشددًا على أن النادي يحتاج إلى شخص يمتلك القدرة على تقييم عمل المدرب واللاعبين، وأن يكون داعمًا في تحديد الاحتياجات الفنية للفريق.

وتساءل ميدو: “هل لو الزمالك ليست لديه أزمة مالية، كانت هذه ستكون نوعية صفقات النادي في الفترة الأخيرة؟ هل كان شيكو بانزا سيكون خيارًا؟ أو بنتايج؟ أو أحمد شريف؟ أو عمرو ناصر؟”، ليُجيب: “الإجابة طبعًا لا”.

أحمد حسام ميدو نادي الزمالك الزمالك صلاح مصدق شيكو بانزا

