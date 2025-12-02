ميدو: الزمالك تجاهل عرضًا كان سينقذ أزمة صلاح مصدق

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل أزمة جديدة داخل نادي الزمالك تتعلق باللاعب صلاح مصدق، مؤكدًا أن النادي تلقى عرضًا للتعاقد مع اللاعب كان من شأنه أن يُفيد الزمالك ماديًا ويساهم في حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

التعاقد مع صلاح مصدق

وأوضح ميدو عبر برنامجه “أوضة اللبس”, أن المدير الرياضي تجاهل العرض، ما أدى إلى تفاقم الموقف وتقديم اللاعب إنذارًا رسميًا للنادي بسبب مستحقاته، لتتحول الأزمة إلى مشكلة داخل أروقة النادي كان من الممكن تفاديها.

وأضاف ميدو أن مشاكل الزمالك أصبحت واضحة للجميع، مشددًا على أن النادي يحتاج إلى شخص يمتلك القدرة على تقييم عمل المدرب واللاعبين، وأن يكون داعمًا في تحديد الاحتياجات الفنية للفريق.

وتساءل ميدو: “هل لو الزمالك ليست لديه أزمة مالية، كانت هذه ستكون نوعية صفقات النادي في الفترة الأخيرة؟ هل كان شيكو بانزا سيكون خيارًا؟ أو بنتايج؟ أو أحمد شريف؟ أو عمرو ناصر؟”، ليُجيب: “الإجابة طبعًا لا”.