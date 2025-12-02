فيريرا يتحرّك قانونيًا ضد ميدو بعد اتهامات “التشهير”

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن قراره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي أحمد حسام ميدو .

وكتب يانيك فيريرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام:" لقد علمت أن مقدم البرامج أحمد حسام ميدو وجّه اتهامات تشهيرية باطلة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف :"نظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم اتخاذ اللازم قبل إصدار أي بيان إضافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة".

وجاءت تصرف فيريرا ردًا على هجوم ميدو خلال حلقته الأخيرة، على تصريحات المدرب البلجيكي التي اعتبرها مسيئة لنادي الزمالك عقب رحيله.

واتهم ميدو فيريرا بأنه تمت إقالته في وقت سابق بالدوري البلجيكي بسبب شبهة تلاعب في النتائج، مؤكدًا أن تدريب الزمالك كان فرصة تاريخية بالنسبة له .

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة حاسمة في الزمالك لحسم مستقبل الجهاز الفني وتحديد قائمة الراحلين في يناير

كشف مصدر رفيع داخل نادي الزمالك أن الإدارة تستعد لعقد جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة مع جون إدوارد المدير الرياضي، لمناقشة مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي حظي بدعم واضح من المجلس في الفترة الأخيرة.

وفي موازاة ذلك، يعمل الجهاز الفني على إعداد تقرير نهائي بخصوص اللاعبين المتوقع رحيلهم في الانتقالات الشتوية، بالتنسيق مع المدير الرياضي، بهدف إعادة هيكلة قائمة الفريق والاستفادة فنيًا وماليًا من العناصر التي لم تقدم الأداء المنتظر أو خارج حسابات الجهاز الفني.

وبحسب المصدر، يخضع أربعة لاعبين لتقييم دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم، وهم: الكيني بارون أوشينج، والمغربي عبد الحميد معالي، إضافة إلى أحمد شريف وعمرو ناصر، دون صدور قرار نهائي بشأن أي منهم حتى الآن.