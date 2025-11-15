قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
رياضة

انطلاق المسابقة الوطنية للسباحة للأولمبياد الخاص المصري 2025

يارا أمين

انطلقت فعاليات المسابقة الوطنية للسباحة للـ أولمبياد الخاص المصري 2025، والمقامة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري بـمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص – الإمارات 2026، والألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص– تشيلي 2027.

وتشهد المسابقة مشاركة 791 لاعبا (234 لاعبة ، 557 لاعب) يمثلون 96 هيئة مسجلة ضمن برنامج الأولمبياد الخاص المصري من مختلف محافظات الجمهورية، في واحدة من أكبر مسابقات السباحة التي ينظمها الاولمبياد الخاص المصري سنويا، وتهدف المسابقة إلى اختيار المنتخبات المصرية التي ستمثل مصر في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، وذلك وفق قواعد وسياسة الأولمبياد الخاص الدولية.

أهم حضور فعاليات المسابقة الوطنية للسباحة للأولمبياد الخاص

شهد حفل الافتتاح حضور شخصيات رياضية بارزة، بينهم الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، الأستاذ عمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية وممثلي الهيئات المشاركة، وأسر وعائلات اللاعبين.

كلمة الدكتور باسم التهامي 

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي أن البطولة تمثل محطة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية للبرنامج الوطني، المسابقة الوطنية للسباحة هذا العام تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة اللاعبين وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف المحافظات. نحن فخورون بمشاركة 96 هيئة من جميع أنحاء الجمهورية، وهو دليل واضح على قوة وانتشار حركة الأولمبياد الخاص في مصر.

وأوضح المدير الوطني أن عملية اختيار اللاعبين للمشاركات الإقليمية والعالمية تستند إلى معايير دقيقة تضمن تكافؤ الفرص، ولذلك نحرص على تنفيذ عمليات الـتقسيم وفق السياسات المعتمدة دوليا للوصول إلى مجموعات متجانسة في المستوي بالشكل الأمثل ،كما وجه تهامي الشكر لأسر اللاعبين على دعمهم المستمر، وللأجهزة الفنية والإدارية على جهودهم الكبيرة طوال العام. متعهداً بأن تكون مشاركة البعثة المصرية في الإمارات 2026 وتشيلي 2027 امتدادًا لمسيرة طويلة من الإنجازات والتميز.

كلمة الكابتن سامح الشاذلي

الكابتن سامح الشاذلي أكد خلال كلمته علي إن رياضة السباحة تعد من الركائز المهمة داخل منظومة الأولمبياد الخاص، وما نراه من تطور هو نتاج عمل متواصل وتعاون مثمر بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والأولمبياد الخاص المصري، وندعم بكل قوة هذه الحركة الرياضية الرائدة التي تعد نموذجا يحتذى به في تمكين اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية ، معرباً عن فخره بالمستوى التنظيمي والمشاركة الواسعة واصفاً بأنها استثنائية في عدد المشاركين ومستوى الالتزام والروح الرياضية.

وعن  المسابقة أقيمت فعاليات المسابقة وفق قواعد وسياسة الأولمبياد الخاص، حيث خصص اليومان الأولان لعمليات التقسيم  لتحديد مستويات اللاعبين حسب القدرة الرياضية والسن والنوع ، أما اليومان التاليان، فشهدا إقامة النهائيات الرسمية، تلتها مراسم تتويج الفائزين من اللاعبين ، وفي ختام الفعاليات، أجريت القرعة العلانية لاختيار المشاركين في البعثات المصرية الرسمية من بين أصحاب المراكز الأولى في كل سباق.

تعكس المسابقة التزام الأولمبياد الخاص المصري بتطوير المواهب الرياضية، وإعداد لاعبين قادرين على المنافسة في أكبر المحافل الإقليمية والعالمية، بما يضمن استمرار مسيرة النجاح والتميز في الأعوام المقبلة.

فوائد عصير الجوافة للأطفال
أخطر مضاعفات الملح على القلب
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
