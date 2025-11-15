منخفض جوي يشعل إسرائيل.. حرائق بالمزارع وفوضى في الشوارع والمطارات

اندلع حريق واسع في مستوطنة “رأس العين” بالأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب صواعق البرق، في أعقاب منخفض جوي ضرب مناطق إسرائيل خلال الساعات الماضية.

بحسب وسائل إعلام فأن النيران التهمت أشجار النخيل والمزارع، وسط أجواء ملبدة بالغيوم ورعد عنيف، مما أثار حالة من القلق بين المستوطنيين.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد رافق هذه الحرائق تحذيرات من استمرار الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، حيث أعلن عن تأجيل العديد من الرحلات في مطار بن جوريون، ما أربك جدول السفر في أهم مطار تجاري بالمنطقة.

كما تسببت العواصف في غمر الشوارع بالمياه، ما أظهر هشاشة البنية التحتية للمباني القديمة.

وفي تل أبيب، انهارت شرفة في شارع جروزنبرج وأصيب أحد السكان بجروح متوسطة، بينما أدى انفجار في شقة بمدينة رامات جان إلى انهيار أجزاء إضافية من المبنى، ما دفع خبراء هندسة الاحتلال للتحذير من حوادث مماثلة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

وشهد نهر اليركون حادثة غرق مركب مساء الجمعة، كان على متنه أربعة ركاب بينهم طفل عمره ثلاث سنوات، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، لكن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكنت من إنقاذهم بسرعة.