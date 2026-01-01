ست وطنية.. محمود سعد يكشف خدعة أم كلثوم للإنجليز في الأربعينيات

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، للحديث عن الست أم كلثوم كوكب الشرق .

وقال محمود سعد:" أم كلثوم مثلت عصرا كاملا وتمثل الفلاحة المصرية الشاطرة المقاتلة الحريصة واستطاعت أنها تحافظ على موهبتها".

وأكمل محمود سعد: "رحلة أم كلثوم بدأت منذ عام 1898 وحتى عام 1975 ورحلتها الفنية طويلة للغاية "، مضيفا:" أم كلثوم غنت قصيدة في حب سعد زغلول ".

وتابع محمود سعد :" أم كلثوم لما قالت وما نيل المطالب بالتمني الدنيا اتقلبت والإنجليز عملوا مشكلة في الأربعينيات وأم كلثوم راحت لرئيس الإذاعة وقالت له إن القصيدة دي عن النبي وقاتلت كي تستمر الأغنية واستمرت الأغنية في الإذاعة ".

وأكمل محمود سعد :" أم كلثوم ست وطنية واستطاعت تحريك مشاعر المصريين وأغانيها كان بها رقي شديد ".