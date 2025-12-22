مدحت العدل يحتفي بحضور عمر خيرت لـ مسرحيّة أم كلثوم

أعرب المنتج مدحت العدل عن سعادته الكبيرة بحضور الموسيقار عمر خيرت لعرض مسرحية أم كلثوم التي تعرض حاليا على أحد المسارح بأكتوبر.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “دائمًا عروض مسرحية (أم كلثوم.. دايبين في صوت الست) متميزة بالحضور الكريم، وليلة الجمعة كانت ليلة مختلفة واستثنائية بكل المقاييس، لأنه شرّفنا بالحضور الموسيقار الكبير عمر خيرت؛ اسم له وزنه، وموسيقاه عاشت في وجدان أجيال، وفنان حقيقي وجوده في أي مكان قيمة وتشريف، سعداء جدًا بوجودك ونورت المسرح”.

لا يزال صدى صوت كوكب الشرق يتردد، حاضرًا بقوة في الوجدان، حاملًا معه سحر زمن الفن الجميل وهيبة الأسطورة التي لا تغيب. ومع إطلاق الإعلان الرسمي لمسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست»، تؤكد المسرحية الموسيقية الأضخم أنها ليست مجرد عرض مسرحي، بل تجربة فنية متكاملة نجحت في إعادة إحياء أيقونة الغناء العربي على خشبة المسرح.

المسرحية، التي تُعرض منذ أكتوبر الماضي على مسرح المسرح (موفنبيك أكتوبر) وما زالت مستمرة حتى الآن، حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، مع نفاد تذاكرها بالكامل لمدة خمسة أسابيع متتالية.

ويكشف الإعلان الرسمي عن عرض موسيقي استثنائي يمتد لأكثر من ساعتين، يجمع بين الغناء الحي، العروض الراقصة، والإبهار البصري، إلى جانب سرد درامي يغوص في أسرار وتفاصيل شخصية أم كلثوم، إنسانيًا وفنيًا.