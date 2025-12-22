قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل يحتفي بحضور عمر خيرت لـ مسرحيّة أم كلثوم

مدحت العدل
مدحت العدل
منار نور

أعرب المنتج مدحت العدل عن سعادته الكبيرة بحضور الموسيقار عمر خيرت لعرض مسرحية أم كلثوم التي تعرض حاليا على أحد المسارح بأكتوبر.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “دائمًا عروض مسرحية (أم كلثوم.. دايبين في صوت الست) متميزة بالحضور الكريم، وليلة الجمعة كانت ليلة مختلفة واستثنائية بكل المقاييس، لأنه شرّفنا بالحضور الموسيقار الكبير عمر خيرت؛ اسم له وزنه، وموسيقاه عاشت في وجدان أجيال، وفنان حقيقي وجوده في أي مكان قيمة وتشريف، سعداء جدًا بوجودك ونورت المسرح”.

لا يزال صدى صوت كوكب الشرق يتردد، حاضرًا بقوة في الوجدان، حاملًا معه سحر زمن الفن الجميل وهيبة الأسطورة التي لا تغيب. ومع إطلاق الإعلان الرسمي لمسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست»، تؤكد المسرحية الموسيقية الأضخم أنها ليست مجرد عرض مسرحي، بل تجربة فنية متكاملة نجحت في إعادة إحياء أيقونة الغناء العربي على خشبة المسرح.

المسرحية، التي تُعرض منذ أكتوبر الماضي على مسرح المسرح (موفنبيك أكتوبر) وما زالت مستمرة حتى الآن، حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، مع نفاد تذاكرها بالكامل لمدة خمسة أسابيع متتالية.

ويكشف الإعلان الرسمي عن عرض موسيقي استثنائي يمتد لأكثر من ساعتين، يجمع بين الغناء الحي، العروض الراقصة، والإبهار البصري، إلى جانب سرد درامي يغوص في أسرار وتفاصيل شخصية أم كلثوم، إنسانيًا وفنيًا.

مدحت العدل ام كلثوم مسرحية ام كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

رئيس رومانيا: الاقتصاد يتغلب على القيم الأخلاقية في عالم ترامب الجديد

وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي

وزير خارجية بولندا: خسائر روسيا في أوكرانيا تضعف قدرتها على خوض صراع مع الناتو

بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم استثمارات بـ 800 مليون يورو في طاقة الرياح الأوروبية

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد