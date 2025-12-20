قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بداية من 2028
تدخل سريع من محافظ أسوان لنفي شائعات توقف خدمة التأمين الصحي..ماذا فعل؟
مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026 بالرقم القومي
نجم الزمالك أساسيا.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض
حليمة: العلاقات الروسية - الإفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
أخي عوضني عن فراقه.. جيهان قمري تدخل بحالة بكاء على الهواء بسبب والدها
زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المسلماني: إعادة بث مسلسل أم كلثوم على شاشة القناة الأولي بعد غد الاثنين

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أحمد سالم

 بمناسبة الذكري الخمسين لرحيل أسطورة الفن كوكب الشرق أم كلثوم يواصل التليفزيون المصري الاحتفاء بتاريخ سيدة الغناء العربي ، وتبث القناة الأولي مسلسل أم كلثوم ابتداءً من بعد غد الإثنين ، في الساعة الخامسة مساءً . 

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن سيدة الغناء العربي هي سيدة القيم والمباديء ، ورمز الوطنية والعروبة ، وهي سقف الفن العربي الذي لم يصل إليه أحد ، ثم إنها وحدها تقف شامخة علي قمة جبل الإبداع ، ولا أحد معها هناك. وإحياءً لذكري كوكب الشرق نعيد بث رائعة المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي (أم كلثوم) بطولة الفنانة الكبيرة صابرين ، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن المصري ، الذين صنعوا ملحمة فنية لا مثيل لها.

أم كلثوم كوكب الشرق أحمد المسلماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من الطابق الأول أثناء عمله في أسوان

محافظ الغربية

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. محافظة الغربية تطلق يومًا مجانيًا لخدمات طب الأسنان الشاملة

وزير الشباب والرياضة

لتوفير 4000 فرصة عمل ..تفاصيل الملتقى التوظيفي للشباب بمحافظة المنيا

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد