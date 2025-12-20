المسلماني: إعادة بث مسلسل أم كلثوم على شاشة القناة الأولي بعد غد الاثنين

بمناسبة الذكري الخمسين لرحيل أسطورة الفن كوكب الشرق أم كلثوم يواصل التليفزيون المصري الاحتفاء بتاريخ سيدة الغناء العربي ، وتبث القناة الأولي مسلسل أم كلثوم ابتداءً من بعد غد الإثنين ، في الساعة الخامسة مساءً .



وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن سيدة الغناء العربي هي سيدة القيم والمباديء ، ورمز الوطنية والعروبة ، وهي سقف الفن العربي الذي لم يصل إليه أحد ، ثم إنها وحدها تقف شامخة علي قمة جبل الإبداع ، ولا أحد معها هناك. وإحياءً لذكري كوكب الشرق نعيد بث رائعة المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي (أم كلثوم) بطولة الفنانة الكبيرة صابرين ، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن المصري ، الذين صنعوا ملحمة فنية لا مثيل لها.