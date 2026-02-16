اليوم.. الزمالك يحسم موقف فتوح وبنتايك من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد حسم موقف مشاركة أحمد فتوح ومحمود بنتايك لاعبي نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

و كتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : الزمالك يحسم موقف فتوح وبنتايك اليوم من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن صرف مكافأة للاعبي الفريق بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيتم صرف 2 مليون جنيه للاعبي الزمالك كمكافأة خاصة لعبور دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

استعدادات الزمالك لـ كأس مصر

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.