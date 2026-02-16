صرف 2 مليون جنيه مكافأة لـ لاعبي الزمالك بعد التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن صرف مكافأة للاعبي الفريق بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيتم صرف 2 مليون جنيه للاعبي الزمالك اليوم كمكافأة خاصة لعبور دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

استعدادات الزمالك لـ كأس مصر

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحاول الزمالك مواصلة النتائج الإيجابية التي بدأها مع معتمد جمال المدير الفني الجديد على أمل تحقيق بطولة وسط الأزمات التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرة.