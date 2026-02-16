الزمالك يحتفل بعيد ميلاد البرازيلي خوان بيزيرا

يحتفل اليوم البرازيلي خوان الفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بعيد ميلاده الـ 23، حيث أنه مواليد 16 فبراير عام 2003.

الاحتفال بعيد ميلاد بيزيرا

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة لـ بيزيرا، خلال احد المباريات ، وعلقت : "يحتفل لاعبنا خوان بيزيرا بعيد ميلاده اليوم عيد ميلاد سعيد".

خوان بيزيرا يتألق أمام كايزر تشيفز

ويأني عيد ميلاد بيزيرا بعد ساعات من فوز الزمالك على كايرز تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ويعد بيزيرا، أحد الأعمدة الرئيسية بصفوف الزمالك، حيث يلعب بمركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ودائما ما يمتلك حماسا كبيرا في احتفالاته مع جماهير القلعة البيضاء التي تعول عليه الكثير في المنافسات المقبلة للفريق.