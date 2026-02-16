قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد البرازيلي خوان بيزيرا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
محمد بدران   -  
علا محمد

يحتفل اليوم البرازيلي خوان  الفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بعيد ميلاده الـ 23، حيث أنه مواليد 16 فبراير عام 2003.

الاحتفال بعيد ميلاد بيزيرا

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك  صورة لـ بيزيرا، خلال احد المباريات ، وعلقت : "يحتفل لاعبنا خوان بيزيرا بعيد ميلاده اليوم عيد ميلاد سعيد".

خوان بيزيرا يتألق أمام كايزر تشيفز

ويأني عيد ميلاد بيزيرا بعد ساعات من فوز الزمالك على كايرز تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ويعد بيزيرا، أحد الأعمدة الرئيسية بصفوف الزمالك، حيث يلعب بمركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ودائما ما يمتلك حماسا كبيرا في احتفالاته مع جماهير القلعة البيضاء التي تعول عليه الكثير في المنافسات المقبلة للفريق.

البرازيلي خوان الفينا بيزيرا خوان الفينا بيزيرا الزمالك الاحتفال بعيد ميلاد بيزيرا كايزر تشيفز خوان بيزيرا

