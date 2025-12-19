قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 19-12-2025 أمام الجنيه المصري
فن وثقافة

عروض كاملة لمسرحية أم كلثوم.. دايبين في صوت الست

قسم الفن

لا يزال صدى صوت كوكب الشرق يتردد، حاضرًا بقوة في الوجدان، حاملًا معه سحر زمن الفن الجميل وهيبة الأسطورة التي لا تغيب. ومع إطلاق الإعلان الرسمي لمسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست»، تؤكد المسرحية الموسيقية الأضخم أنها ليست مجرد عرض مسرحي، بل تجربة فنية متكاملة نجحت في إعادة إحياء أيقونة الغناء العربي على خشبة المسرح.

المسرحية، التي تُعرض منذ أكتوبر الماضي على مسرح المسرح (موفنبيك أكتوبر) وما زالت مستمرة حتى الآن، حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، مع نفاد تذاكرها بالكامل لمدة خمسة أسابيع متتالية. ويكشف الإعلان الرسمي عن عرض موسيقي استثنائي يمتد لأكثر من ساعتين، يجمع بين الغناء الحي، العروض الراقصة، والإبهار البصري، إلى جانب سرد درامي يغوص في أسرار وتفاصيل شخصية أم كلثوم، إنسانيًا وفنيًا.


واستطاعت المسرحية الحفاظ على زخمها واستمراريتها لعدة أسباب، من أبرزها:


فريق عمل متكامل ومتميز

نجح العرض في المزج بين أجيال مختلفة من الفنانين، من المواهب الشابة إلى الخبرات الكبيرة، بقيادة الدكتور مدحت العدل، وبمشاركة فريق إبداعي يضم:

المخرج أحمد فؤاد، تأليف وتوزيع وإخراج موسيقي خالد الكمار، ألحان وإخراج موسيقي إيهاب عبد الواحد، المنتج التنفيذي إسراء طاهر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع التسويق آية العدل، المنتج الفني محمد عادل، مهندس الديكور محمود صبري، تصميم الأزياء ريم العدل، تدريب الأصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك.


إقبال جماهيري من مختلف الأجيال

لم يقتصر نجاح المسرحية على جمهور عاصر زمن أم كلثوم، بل امتد ليشمل الشباب والأطفال، الذين جذبهم مستوى الإبهار الفني الذي يضاهي عروض برودواي العالمية، إلى جانب تجربة عرض متكاملة تبدأ قبل دخول المسرح، من خلال أجواء مستوحاة من زمن «الست»، وإتاحة تصوير تذكاري بإكسسوارات تلك الحقبة، فضلًا عن تقديم خدمات وتجربة ضيافة غير معتادة داخل المسارح.


رحلة استثنائية من «طماي الزهايرة» إلى العالمية

يعيش الجمهور خلال العرض رحلة صعود ملهمة تبدأ من قرية صغيرة في الدقهلية، وصولًا إلى قمة المجد الفني العالمي، في إطار موسيقي متكامل من توزيع وإخراج خالد الكمار، يعيد تقديم تراث أم كلثوم بروح معاصرة

