أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4945 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5770 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6594 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46160 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع و47.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.86 جنيه للبيع، و55.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.75 جنيه للبيع، 63.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة بالقاهرة في الليل تسجل 10 درجات، و7 درجات في المدن الجديدة.

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية منخفضة، وأن الأجواء في فترة الليل شديدة البرودة وأنه على الجميع توخي الحذر من الانخفاضات المستمرة لمنتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وأن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى تسجل من 20 لـ 21 درجة، وأن البلاد تشهد شبورة مائية في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء السير.