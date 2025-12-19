قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى إعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم

مصطفى الرماح

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص .

وأكد المصدر أنه لا يوجد أية إستثناءات فى تراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها وأن الجميع يتم معاملتهم وفقاً لذات القواعد ، وأن ذلك القرار صدر بإحدى الدول خلال شهر يونيه الماضى .

وأضاف المصدر أن ذلك ما يدلل على ما إعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة فى أوساط المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها .

 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم .



 

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

