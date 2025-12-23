أم كلثوم ليست بخيلة.. إنعام محمد علي تستشهد بمواقف كرم لكوكب الشرق

علقت المخرجة إنعام محمد علي، على الجدل المثار بخصوص شخصية كوكب الشرق أم كلثوم كإنسانة بخيلة، موضحة أنها لم تتناول هذا الجانب، في المسلسل الذي قامت بعمله، ولم تعرف مثل هذا الأمر.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، أن كوكب الشرق كانت معروفة بدورها الوطني والإنساني، حيث كانت تجمع التبرعات بنفسها وقدمت أموالها بالكامل لدعم المجهود الحربي.

وأوضحت أنها من الصعب القول على إن أم كلثوم كانت بخيلة، مستشهدة بموقف جمعها الأموال مع الكاتب توفيق الحكيم المعروف بصفة البخل، حيث قامت بإخراج مبلغ 5 جنيه من حقيبتها للتبرع.

وتابعت: هل يمكن لشخصية تفعل ذلك أن تكون بخيلة؟ وأكدت أنها ترى هذا الافتراض غير منطقي.

وشددت إنعام محمد علي على أن أم كلثوم كانت جزءًا لا يتجزأ من القضايا الوطنية، فقد سخرت موهبتها وأموالها لخدمة بلدها، واعتبرت أن الحديث عن بخلها ينافي الحقائق التاريخية الموثقة عنها.