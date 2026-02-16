قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قطع المياه عن عدة مناطق بحدائق اكتوبر لبدء تشغيل الخط الرئيسي الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر  عن تشغيل خط مياه رئيسي جديد بقطر 1200 مم من مواسير HDPE بشارع النايل سات، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكة بهدف تحسين الضغوط خاصة بالمناطق المرتفعة.

ومن المقرر تنفيذ أعمال الربط النهائية اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير، اعتبارًا من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء 17 فبراير، وذلك حرصًا على الانتهاء من جميع أعمال الربط قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ويترتب على تنفيذ هذه الأعمال قطع المياه بالكامل عن المناطق التالية: كمبوند دار مصر، و  كمبوند أشجار سيتي و إسكان دهشور.

كما قد يلاحظ ضعف في المياه بالأدوار المرتفعة بمناطق: محور الشركات، طريق الحي الإيطالي

 وناشد الجهاز السكان تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكد الجهاز على تواجد فرق التشغيل والصيانة بالموقع طوال مدة العمل، على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء، لضمان استقرار الخدمة وتحسين الضغوط بالمناطق المرتفعة داخل المدينة.

