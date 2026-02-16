قطع المياه عن عدة مناطق بحدائق اكتوبر لبدء تشغيل الخط الرئيسي الجديد

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تشغيل خط مياه رئيسي جديد بقطر 1200 مم من مواسير HDPE بشارع النايل سات، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكة بهدف تحسين الضغوط خاصة بالمناطق المرتفعة.

ومن المقرر تنفيذ أعمال الربط النهائية اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير، اعتبارًا من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء 17 فبراير، وذلك حرصًا على الانتهاء من جميع أعمال الربط قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ويترتب على تنفيذ هذه الأعمال قطع المياه بالكامل عن المناطق التالية: كمبوند دار مصر، و كمبوند أشجار سيتي و إسكان دهشور.

كما قد يلاحظ ضعف في المياه بالأدوار المرتفعة بمناطق: محور الشركات، طريق الحي الإيطالي

وناشد الجهاز السكان تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكد الجهاز على تواجد فرق التشغيل والصيانة بالموقع طوال مدة العمل، على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء، لضمان استقرار الخدمة وتحسين الضغوط بالمناطق المرتفعة داخل المدينة.