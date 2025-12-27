يعز عليا فراقك.. محمود سعد ينعى داوود عبدالسيد بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي محمود سعد، المخرج داود عبد السيد الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وكتب محمود سعد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يعز عليا فراق مخرج كبير وفنان كبير وصاحب رؤية فنية خاصة ومشوار سينيمائي متميز.. اخراجا وتأليفا وحبا للفن وللناس..وداعا داوود عبد السيد..خالص عزائي لزوجته الكاتبة الكبيرة كريمة كمال ولأسرته ومحبيه”.

وقررت أسرة المخرج الراحل داود عبد السيد إقامة العزاء فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة يوم الأثنين المقبل فى قاعة يوسف النجار.