قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيظل إبداعه ملهما للكثيرين..خالد يوسف ينعي المخرج داوود عبدالسيد

داوود عبدالسيد
داوود عبدالسيد
يارا أمين

نعى المخرج خالد يوسف، المخرج داود عبد السيد الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “رحيل أحد أهم القامات السينمائية في مصر المفكر والمخرج السينمائي الصديق والأستاذ لجيلنا والأجيال التالية داوود عبد السيد، سيظل إبداعه ملهما للكثيرين وستبقي شخوص أفلامه حية تنبض بالحياة عابرة للزمن ولا تموت.. أما مواقفه الثابتة الشجاعة ستظل مقياسا نعرف منها الموقف الصحيح وكلماته ستبقي نورا وإضاءة دائمة علي الطريق السلام والطمأنينة لروحك الجميلة يا أستاذ”.

أعمال داود عبد السيد 

ويُعد المخرج داود عبد السيد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور، منها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية، سارق الفرح.

وقد أخرج وكتب عددًا من هذه الأفلام، التي تمثل علامات فارقة في السينما العربية، لما تحمله من عمق فلسفي وطرح اجتماعي وإنساني مميز.

المخرج خالد يوسف فيسبوك وفاة داوود عبدالسيد داوود عبدالسيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

نواب يدينون اعتراف إسرائيل بـ "صوماليلاند" ..تهديد مباشر لأمن أفريقيا.. ومصر ستظل داعمة لوحدة الصومال ورافضة لمحاولات زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي

أحمد محسن قاسم

الجيل: اعتراف إسرائيل بـ «أرض الصومال» يزعزع الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

الحبس

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد