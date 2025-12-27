سيظل إبداعه ملهما للكثيرين..خالد يوسف ينعي المخرج داوود عبدالسيد

نعى المخرج خالد يوسف، المخرج داود عبد السيد الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “رحيل أحد أهم القامات السينمائية في مصر المفكر والمخرج السينمائي الصديق والأستاذ لجيلنا والأجيال التالية داوود عبد السيد، سيظل إبداعه ملهما للكثيرين وستبقي شخوص أفلامه حية تنبض بالحياة عابرة للزمن ولا تموت.. أما مواقفه الثابتة الشجاعة ستظل مقياسا نعرف منها الموقف الصحيح وكلماته ستبقي نورا وإضاءة دائمة علي الطريق السلام والطمأنينة لروحك الجميلة يا أستاذ”.

أعمال داود عبد السيد

ويُعد المخرج داود عبد السيد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور، منها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية، سارق الفرح.

وقد أخرج وكتب عددًا من هذه الأفلام، التي تمثل علامات فارقة في السينما العربية، لما تحمله من عمق فلسفي وطرح اجتماعي وإنساني مميز.