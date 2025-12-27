خبر مزعج ومؤلم.. محمد العدل ينعي داوود عبدالسيد بكلمات مؤثرة

نعى المنتج محمد العدل، المخرج داود عبد السيد الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خبر مزعج ومؤلم رحيل الصديق المبدع.. المتفرد فى إبداعه داوود عبد السيد، نعزى انفسنا.. ونتمنى له الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

أعمال داود عبد السيد

ويُعد المخرج داود عبد السيد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور، منها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية، سارق الفرح.

وقد أخرج وكتب عددًا من هذه الأفلام، التي تمثل علامات فارقة في السينما العربية، لما تحمله من عمق فلسفي وطرح اجتماعي وإنساني مميز.