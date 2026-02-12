بعد 10 سنوات من السيطرة الأمريكية .. الجيش السوري يتسلّم قاعدة التنف

أفادت وسائل إعلام سورية بأن حكومة دمشق تسلمت قاعدة التنف الاستراتيجية الواقعة عند تقاطع الحدود مع العراق والأردن، بعد انسحاب الولايات المتحدة منها عقب نحو 10 سنوات من تمركزها فيها.

ومن جانبها ، لفتت مصادر مطلعة في الحكومة السورية، إلى أن الجيش السوري تسلم القاعدة وانتشر فيها.

وبينت المصادر أن القوات الأمريكية انسحبت إلى قاعدة "البرج 22" داخل الأراضي الأردنية، الواقعة على بعد 22 كيلومترا من قاعدة التنف.

وأوضحت المصادر أن عدد الجنود الأمريكيين في التنف كان يبلغ في فترة سابقة نحو 200 جندي، فيما لا تتوفر بيانات دقيقة بشأن عدد القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة "البرج 22".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة وسعت القاعدة بين عامي 2017 و2018، وزودتها بمناطيد مراقبة أزيلت لاحقا.

واستخدمت واشنطن قاعدة التنف لرصد الأنشطة العسكرية للمجموعات المسلحة وتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة تمتد لمئات الكيلومترات بين الحدود الأردنية ونهر الفرات.