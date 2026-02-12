تعاون مصري ودنماركي في الإنتاج الحيواني والطب البيطري

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من وزارة التعاون الدولي الدنماركية والمستشار الاقتصادي للسفارة الدنماركية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الزراعة، مع التركيز بشكل خاص على ملفات الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أكد فاروق على عمق العلاقات المصرية الدنماركية، في العديد من المجالات وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيراً إلى تطلع الوزارة للاستفادة من التجربة الدنماركية الرائدة في تطوير الإنتاج الحيواني من خلال تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية، فضلا عن تطبيق معايير الصحة العامة في المزارع المصرية لضمان جودة المنتج النهائي.

واضاف إن التعاون مع الجانب الدنماركي يمثل خطوة هامة نحو توطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإنتاج الحيواني والبيطري، بما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، خاصة في المجال الزراعي الواعد بالعديد من الفرص الهامة، موجها الدعوة للجانب الدنماركي لضخ استثمارات جديدة في إنشاء مزارع حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، ذلك بالإضافة الى تبادل الخبرات في مجال الاستزراع السمكي لتعزيز الأمن الغذائي.

واتفق الجانبان على أهمية أن يشمل التعاون، فرص التدريب وصقل المهارات، وذلك من خلال تنفيذ برنامج لرفع كفاءة العاملين بالقطاع البيطري في مصر، حيث أبدى الوفد الدنماركي ترحيبه الكامل باستقبال دفعات من الأطباء البيطريين المصريين للمشاركة في برامج تدريبية وأنشطة تخصصية متقدمة في الدنمارك، لنقل الخبرات الأوروبية في مجال الطب البيطري والوقاية.

يأتي هذا اللقاء استكمالاً للزخم الذي أحدثه منتدى رجال الأعمال المصري الدنماركي الذي عُقد العام الماضي، والذي وضع حجر الأساس لشراكات ممتدة في قطاعات متنوعة، أبرزها النشاط الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية في التعاون بين القاهرة وكوبنهاجن.