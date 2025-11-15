قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية

الدولة الفلسطينية
الدولة الفلسطينية
ناصر السيد

نشرت صحيفة ها آرتس العبرية، تقرير حول مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، يمهد الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية، بشروط معينة، وهو تحول لافت في موقف واشنطن بشأن هذا الأمر.

قيام دولة فلسطينية

وقالت ها آرتس في تقريريها المنشور أمس الجمعة، إنه في تحوّلٍ ملحوظ، عدّلت الولايات المتحدة قرارها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ثالث مسودة تُقدّم حتى الآن، ليشمل إشارةً إلى مسارٍ يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن القرار يعكس الجهودَ المبذولة لضمان توافقٍ دوليٍّ حول مبادرات ترامب للسلام في غزة.

خطة ترامب للسلام

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قدمت قرارًا إضافيًا مُعدّلًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وأوضحت أن المسودة الجديدة تتضمن لأول مرة، إشارةً صريحةً إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، شريطة إصلاحاتٍ في السلطة الفلسطينية وإعادة تطويرٍ ناجحةٍ في غزة.

إصلاحات السلطة الفلسطينية

وكشفت صحيفة ها آرتس، أن مسودة القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، أضافت أنه بمجرد أن تُجرى السلطة الفلسطينية الإصلاحات اللازمة وتحرز تقدما على صعيد إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ حينها الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطينى وإقامة الدولة.

إلى جانب أن واشنطن ستنظم حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسى للتعايش السلمى والمزدهر، منوهة بأن المقترح يدعو إلى انسحاب إسرائيلى قائم على معايير وخطوات، وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح، غير أنه يشير فى الوقت نفسه إلى استمرار الوجود الأمنى الإسرائيلى داخل القطاع، حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل ضد أى تهديد "إرهابى" متجدد.

مشروع قرار أمريكي إسرائيل الدولة الفلسطينية قيام دولة فلسطينية خطة ترامب للسلام إصلاحات السلطة الفلسطينية إقامة الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

الزراعة

الزراعة تعلن انتهاء لجنة المبيدات من تأهيل 441 كادراً

وزير الزراعة

"الزراعة" تصدر 429 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني

وزير الري

بصمة مائية للمحاصيل.. إنجاز 85% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد