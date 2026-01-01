قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب

تبدأ خلال أيام آخر جولات انتخابات مجلس النواب، والتي تمثل المرحلة الحاسمة في استكمال التشكيل النهائي للمجلس، وذلك عبر جولة الإعادة على الدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها بقرارات صادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

وتُجرى جولة الإعادة الأخيرة داخل مصر على مدار يومي السبت والأحد، وسط منافسة انتخابية محتدمة على 49 مقعدًا بالنظام الفردي، يتنافس عليها 98 مرشحًا، في واحدة من أكثر الجولات تركيزًا من حيث الوزن العددي والتأثير السياسي.

انتخابات مجلس النواب 2025

وبانتهاء هذه الجولة، يكتمل التشكيل المنتخب لمجلس النواب بواقع 568 نائبًا، بواقع 284 نائبًا بالنظام الفردي و284 نائبًا بنظام القوائم، تمهيدًا لاستكمال النسبة الدستورية للتعيين بواقع 5% من إجمالي عدد الأعضاء.

خريطة مرشحي الجولة الأخيرة

وتكشف خريطة المرشحين في الجولة الأخيرة عن تصدر المستقلين لقائمة المنافسة، بعدد 61 مرشحًا يخوضون الإعادة، بما يعكس استمرار الثقل الانتخابي للمرشح الفردي خارج الأطر الحزبية، خاصة في الدوائر ذات الطابع العائلي أو القبلي.

ويشارك حزب مستقبل وطن بـ16 مرشحًا في جولة الإعادة، سعيًا لتعزيز موقعه كأكبر الكتل البرلمانية داخل المجلس، فيما يخوض حزب حماة الوطن المنافسة بـ10 مرشحين، في محاولة لزيادة رصيده من المقاعد الفردية.

كما يشارك حزب الشعب الجمهوري بـ3 مرشحين، بينما ينافس حزب الجبهة الوطنية بـمرشحين اثنين، في حين يخوض حزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جولة الإعادة بمرشحين لكل منهما.

وعلى نطاق أضيق، يشارك كل من حزب الإصلاح والتنمية وحزب النور بمرشح واحد لكل حزب في الجولة الأخيرة، في محاولة للحفاظ على تمثيلهما داخل البرلمان أو زيادته.

الفصل الأخير من انتخابات النواب

وتُعد هذه الجولة بمثابة الفصل الأخير في العملية الانتخابية لمجلس النواب، حيث ستُسهم نتائجها في حسم الخريطة النهائية للتوازنات السياسية والحزبية داخل المجلس، خاصة على مستوى المقاعد الفردية، قبل بدء الفصل التشريعي الجديد.