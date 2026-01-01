رئيس الجالية بفرنسا: المصريون حريصون على أداء دورهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الجالية تتابع بجدية الجولة الحالية من التصويت في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن السفارة المصرية في باريس فتحت أبوابها في الموعد المحدد لاستقبال الناخبين، مع تسجيل عدد مقبول من المشاركين في بداية اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين يحرصون على أداء دورهم الوطني رغم الظروف المناخية الباردة مع اقتراب العام الجديد، معرباً عن أمله في زيادة أعداد الناخبين خلال الوقت المتبقي من العملية الانتخابية.

وتابع، أن الجالية المصرية في فرنسا تضم أكثر من 600 ألف مصري، وهي من الجاليات المحبة لوطنها في دول أوروبا، مع علاقات وطيدة ومستقرة مع السفارة والقنصليات المصرية.

وأوضح أن وجود معالي السفير الجديد، طارق بيه دحروج، أسهم في تعزيز التواصل مع رموز الجالية، ما يعكس دعم الدولة المصرية لأبنائها في الخارج، ويعزز شعورهم بالانتماء الوطني، مشددًا، على أن تحويلات المصريين في الخارج تعتبر من أهم عوامل الانتماء الاقتصادي والمساهمة في التنمية الوطنية بمصر.

وواصل، أن الجالية تتابع بدقة كل ما يتعلق بالانتخابات، بما في ذلك إعادة بعض الدوائر، مؤكداً أن مشاركة المصريين، خاصة من محافظة الغربية ومركز سمنود، كانت فعالة وإيجابية.

وأكد فرهود أن حب المصريين لوطنهم ورغبتهم في دعم السيادة الوطنية وحماية الإنجازات الوطنية يعكس التزامهم الوطني العميق، ويجعلهم يساهمون في كل عمل وطني يخدم مصر ويعزز مكانتها.

