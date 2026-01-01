انتظام عملية تصويت المصريين بالأردن في جولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

قالت ربا الأغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن عملية التصويت في الخارج مستمرة اليوم الثاني على التوالي في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المصرية، والتي تشمل 27 دائرة تم إلغاؤها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نسبة الإقبال منذ الصباح كانت منخفضة، وسط أجواء هادئة وتنظيم واضح داخل اللجان الانتخابية، التي فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الأردن، مع الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات المعتمدة وتوفير فرق إرشاد للناخبين.

وأشارت المراسلة إلى أن بعض الناخبين عزوا انخفاض الإقبال إلى الالتزامات الوظيفية والمسافات البعيدة، إضافة إلى تأثر الحالة الجوية بانخفاض الطقس وهطولات مطرية غزيرة وتساقط البرد، وسط تحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأكدت ربا الأغا أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مقري السفارة والقنصلية، وتستمر عملية التصويت حتى ساعات المساء.

