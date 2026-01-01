لجان انتخابات النواب في أسوان تستعد لـ الإعادة يومي 3و4 يناير

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام معاونه اللواء ياسر عبد الشافى ، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن بتفقد مقار اللجان الإنتخابية، وكذلك الإستراحات للإطمئنان على التجهيزات المتنوعة للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر بإجمالى 152 لجنة فرعية داخل 3 دوائر إنتخابية هى أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة.

ويأتى ذلك قبل ساعات من إنطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب والمقرر لها يومى 3 و 4 يناير الجارى .

اللجان الإنتخابية

ونقل اللوا ء ياسر عبد الشافى توجيهات محافظ أسوان بأهمية التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة ، مع التأكيد على الحيادية الكاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستى باللجان الإنتخابية فقط .

ولفت إلى أنه تم التأكد أيضاً من التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان ، مع التركيز على تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى .