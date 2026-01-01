قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يبحث مع شركة المقاولون العرب سبل الإسراع بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى

محمد عبد الفتاح

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق له ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان .

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات والتى تم وضع الحلول الجذرية لها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الوطنى والإحترافى الذى تقوم به شركة المقاولون العرب فى دعم وتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة .

وأكد المحافظ على أن كل مشروع يتم إنجازه هو خطوة جديدة نحو تحسين مستوى المعيشة داخل مختلف القرى والنجوع ، وخلال الإجتماع حرص المحافظ على بحث ومناقشة عدد من المحاور والموضوعات الرئيسية .

ومنها إستعراض نسب التنفيذ الحالية لمشروعات المياه والصرف الصحى بعدد من قرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو وتضم قرى مصمص وخريت 2 وإبريم والمنشية والأحمدية والكفور والرغامة حيث تراوحت نسب الإنجاز فيها ما بين 90 و95 % .

لقاء

ومن المقرر الإنتهاء منها بمنتصف شهر يناير القادم ، بالإضافة إلى إستعراض موقف مشروع تنفيذ خط السيب النهائى لمحطة المعالجة بالرديسية قبلى والمقرر نهوه بنهاية شهر فبراير المقبل ، علاوة على متابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بقرى الحرية ورؤوف بكوم أمبو للإسراع بنهو المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له .

إلى جانب التوجيه بسرعة بدء إستكمال أعمال خط الإنحدار المتبقى بمشروع الصرف بقرية الكاجوج بطول 800 متر .

كما شهد الإجتماع أيضاً بحث رفع معدلات التنفيذ بمحطة المعالجة بقرية أرمنا بنصر النوبة حيث بلغت نسبة التنفيذ 70% للأعمال المدنية، و5% للأعمال الكهروميكانيكية .

وفى ختام الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية الدورية لتكثيف الجهود والإسراع بوتيرة العمل والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع رفع كفاءة التنفيذ وتلافى أى معوقات على الأرض، مشيراً إلى المواطن لن يشعر بقيمة هذه المشروعات إلا بعد دخولها الخدمة الفعلية وتحقيق الهدف المرجو منها فى توفير مياه نظيفة وصرف صحى متطور وبيئة صحية وآمنة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

