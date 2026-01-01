محافظ أسوان يبحث مع شركة المقاولون العرب سبل الإسراع بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق له ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان .

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات والتى تم وضع الحلول الجذرية لها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الوطنى والإحترافى الذى تقوم به شركة المقاولون العرب فى دعم وتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة .

وأكد المحافظ على أن كل مشروع يتم إنجازه هو خطوة جديدة نحو تحسين مستوى المعيشة داخل مختلف القرى والنجوع ، وخلال الإجتماع حرص المحافظ على بحث ومناقشة عدد من المحاور والموضوعات الرئيسية .

ومنها إستعراض نسب التنفيذ الحالية لمشروعات المياه والصرف الصحى بعدد من قرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو وتضم قرى مصمص وخريت 2 وإبريم والمنشية والأحمدية والكفور والرغامة حيث تراوحت نسب الإنجاز فيها ما بين 90 و95 % .

لقاء

ومن المقرر الإنتهاء منها بمنتصف شهر يناير القادم ، بالإضافة إلى إستعراض موقف مشروع تنفيذ خط السيب النهائى لمحطة المعالجة بالرديسية قبلى والمقرر نهوه بنهاية شهر فبراير المقبل ، علاوة على متابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بقرى الحرية ورؤوف بكوم أمبو للإسراع بنهو المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له .

إلى جانب التوجيه بسرعة بدء إستكمال أعمال خط الإنحدار المتبقى بمشروع الصرف بقرية الكاجوج بطول 800 متر .

كما شهد الإجتماع أيضاً بحث رفع معدلات التنفيذ بمحطة المعالجة بقرية أرمنا بنصر النوبة حيث بلغت نسبة التنفيذ 70% للأعمال المدنية، و5% للأعمال الكهروميكانيكية .

وفى ختام الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية الدورية لتكثيف الجهود والإسراع بوتيرة العمل والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع رفع كفاءة التنفيذ وتلافى أى معوقات على الأرض، مشيراً إلى المواطن لن يشعر بقيمة هذه المشروعات إلا بعد دخولها الخدمة الفعلية وتحقيق الهدف المرجو منها فى توفير مياه نظيفة وصرف صحى متطور وبيئة صحية وآمنة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع .