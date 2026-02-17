المهدي بنعطية يتراجع عن استقالته ويواصل مهامه مع مرسيليا

شهد نادي مرسيليا الفرنسي تطورًا مفاجئًا بعدما قرر الدولي المغربي السابق المهدي بنعطية العدول عن استقالته من منصب المدير الرياضي، التي كان قد أعلنها الأسبوع الماضي.

وأعلن مالك النادي، رجل الأعمال الأمريكي فرانك ماكورت، أن بنعطية وافق على تمديد فترة الإشعار حتى شهر يونيو المقبل، على أن يواصل الإشراف الكامل على الجوانب الرياضية داخل الفريق الأول، إدراكًا منه لمسؤوليته تجاه النادي.

وكان بنعطية قد أعلن رحيله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه قدم أقصى ما لديه مهنيًا، لكنه أعرب عن أسفه لعدم قدرته على تهدئة الأجواء المحيطة بالفريق. وجاءت استقالته بعد أيام قليلة من إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي، في ظل حالة من الاضطراب داخل النادي.

وفي السياق ذاته، أشار بيان مرسيليا إلى أن دور الرئيس الإسباني بابلو لونجوريا سيتجه أكثر نحو المهام المؤسسية، مع التركيز على تمثيل النادي أمام الهيئات الفرنسية والأوروبية، في خطوة تعكس إعادة ترتيب داخل الهيكل الإداري للنادي.