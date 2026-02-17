الإعتداء على إسرائيلين في جزيرة بتايلاند

ذكرت القناة 15 العبرية بأن مجموعة من الإسرائيليين تعرضوا لاعتداء في جزيرة كو ساموي جنوب تايلاند.

وبحسب التقارير العبرية ؛ فقد كانت المجموعة متواجدة في أحد مقاهي الجزيرة، حين تعرف عليهم عدد من الفرنسيين المتواجدين في المكان ذاته إثر سماعهم يتحدثون العبرية، فاقتربوا منهم مصرحين "أنتم إسرائيليون"، قبل أن يدعوهم للمجيء معهم.



ووفق الرواية العبرية ؛ فقد حاول شاب ووالده الفرار واللجوء إلى دورة المياه، غير أن المهاجمين اقتحموا المكان وأمسكوا بالشاب من يديه وقدميه، ثم أجبروا الإسرائيليين على إفراغ جيوبهم.

وتشير الرواية ذاتها، إلى أنه وفور وصول حراس أمن المقهى إلى مسرح الأحداث، انضموا إلى الاعتداء، حيث أقدم الحراس والمهاجمون معا على ضرب الضحيتين بالهراوات.

وعند وصول الشرطة المحلية، طلبت من المعنيين عدم الإفصاح عما جرى.

كما لفتت الرواية العبرية إلى أن سائحا ثالثا من المجموعة تمكن من الفرار خلال الفوضى، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.



وبعد إخلاء المكان، تعرض أحد الضحيتين لاعتداء جديد داخل دورة المياه، قبل أن ينجح في الفرار بسيارة أجرة والتوجه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات الجزيرة.

كما تقدمت المجموعة بطلب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أحالت الملف إلى سفارتها في بانكوك.

وقد أسهمت سيدتان إسرائيليتان كانتا متواجدتين في الجزيرة وتعرفان أحد الضحايا في تقديم الدعم وإدارة الوضع.