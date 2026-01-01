محافظ أسوان: استعدادات مبكرة ساهمت فى احتفالات الأهالى بليلة رأس السنة..صور

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الاحتفال برأس السنة جاء ثمرة استعدادات مبكرة جرى تنفيذها وفق خطة متكاملة، شملت تزيين الشوارع والميادين الرئيسية والحدائق والمتنزهات بالإضاءة والزينة المبهرة، بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية والتاريخية.

وأضاف المحافظ أن إطلاق الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة الميلادية جاء إيذانًا بحلول عام جديد يحمل كل الخير لأهالى المحافظة، ويعكس حالة الأمن والاستقرار والبهجة التى تعيشها أسوان.

عام جديد

وقال محافظ أسوان، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال، وكافة الجهات التنفيذية والخدمية التى شاركت فى تنظيم الاحتفالية، وأسهمت فى إضفاء الفرحة على المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين، وسط بانوراما جمالية وحضارية تعكس حجم ما شهدته المحافظة من أعمال تطوير وتجميل وتشجير.

وأشار اللواء دكتور إسماعيل كمال، إلى أن ليلة رأس السنة شهدت تفاعل كبير من المواطنين وأفواج السائحين الذين حرصوا على زيارة عروس المشاتى للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، والمعالم الأثرية والمناطق السياحية، فى ظل ما تنعم به المحافظة من أمن وأمان واستقرار.