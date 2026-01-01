قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: استعدادات مبكرة ساهمت فى احتفالات الأهالى بليلة رأس السنة..صور

العام الجديد
العام الجديد
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الاحتفال برأس السنة جاء ثمرة استعدادات مبكرة جرى تنفيذها وفق خطة متكاملة، شملت تزيين الشوارع والميادين الرئيسية والحدائق والمتنزهات بالإضاءة والزينة المبهرة، بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية والتاريخية.

وأضاف المحافظ أن إطلاق الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة الميلادية جاء إيذانًا بحلول عام جديد يحمل كل الخير لأهالى المحافظة، ويعكس حالة الأمن والاستقرار والبهجة التى تعيشها أسوان.

عام جديد

وقال محافظ أسوان، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال، وكافة الجهات التنفيذية والخدمية التى شاركت فى تنظيم الاحتفالية، وأسهمت فى إضفاء الفرحة على المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين، وسط بانوراما جمالية وحضارية تعكس حجم ما شهدته المحافظة من أعمال تطوير وتجميل وتشجير.

وأشار اللواء دكتور إسماعيل كمال، إلى أن ليلة رأس السنة شهدت تفاعل كبير من المواطنين وأفواج السائحين الذين حرصوا على زيارة عروس المشاتى للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، والمعالم الأثرية والمناطق السياحية، فى ظل ما تنعم به المحافظة من أمن وأمان واستقرار.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

غارة اوكرانية - أرشيفي

روسيا.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على خيرسون لـ 24 شخصا

البرهان

السودان يحتفل بذكرى الإستقلال .. والبرهان : نخوض معركة الكرامة الوجودية ..ورسائل هامة لمواطني دارفور وكردفان والمتمردين

الجيش الأمريكي: مقتل 5 أشخاص في ضربة على سفينتين لتهريبهما للمخدرات

الجيش الأمريكي: مقتـ.ل 5 أشخاص في ضربة على سفينتين تهريب مخدرات

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد