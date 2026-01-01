قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
استجابة لضغوط أمريكية.. إسرائيل تتهيأ لفتح معبر رفح خلال أيام
أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم 1-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الخميس الأول من يناير 2026
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح جميع فروع بنك ناصر اليوم لصرف المعاشات
سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
محافظات

حالة الطقس فى أسوان اليوم الخميس 1 /1 /2026

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الخميس 1/1/206طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس شتوى مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في أخره. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء معتدله فى الشتاء .

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 25 درجة، والصغرى 12 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 25 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 23% والرياح 8كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 12درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 25درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 18% والرياح 3كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 12درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ25درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 38% والرياح 13كم/ س. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

