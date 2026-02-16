قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد ملتقى توظيف الشباب ومعرضا للأسر المنتجة بميت غمر

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، فعاليات ملتقى التوظيف للشباب ومعرض الأسر المنتجة، الذي نُظم ضمن احتفالات المحافظة بيوم العمل الأهلي في مدينة ميت غمر، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، واللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والشركات المشاركة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ الدقهلية أن تنظيم هذا الملتقى التوظيفي، ومعرض الأسر المنتجة، وتسليم المشروعات الصغيرة، يأتي تأكيدًا على التحول الفعال في دور العمل الأهلي من تقديم المساعدات الموسعة إلى صناعة الفرص وتحقيق التمكين الاقتصادي، وأوضح أن هذه الفعاليات تتم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بالدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن العمل الأهلي أصبح شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وبناء الإنسان، كما ثمن دور الجمعيات الأهلية في الشراكة المجتمعية لتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات لمختلف الفئات.

ووجه محافظ الدقهلية كلمة للحضور قال فيها "اغتنموا فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص وتنمية قدراتكم، وأشار إلى أن التدرج في سوق العمل ضرورة لاكتساب المهارات والخبرات والاجتهاد سبيل التقدم والتطور والترقي، وأضاف لا تضيعوا الوقت ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واستفيدوا من خبرات السابقين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن مصر ستبقى شامخة بقيادتها وأهلها وشعبها بشيوخها وشبابها ونسائها بمساجدها وكنائسها، وأن مصر المحروسة بمبادئنا وادأخلاقنا وتاريخنا وتماسكنا ووقوفنا معا خلف القيادة الرشيدة  الرئيس الذي علمنا "نطبطب على بعض وأن من يملك يعطي لمن لا يملك".

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد ملتقى التوظيف، ومعرض منتجات الأسر المنتجة، وأشار المحافظ إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأعرب محافظ الدقهلية عن شكره وتقديره للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون والتنسيق المستمر للعمل بما يخدم أبناء الدقهلية ويوفر الخدمات اللازمة لهم، كما وجه الشكر والتقدير للدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية على جهودها الملموسة، وكلفها بعرض بيان تفصيلي بالشركات وفرص العمل المتوفرة لديها لتلبية احتياجات الراغبين الجادين في العمل.

ووجه محافظ الدقهلية التهنئة للحضور جميعا ولأبناء الدقهلية بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية، وشهر شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتجديد الثقة من القيادة السياسية، داعيا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والمحبة والإخاء وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وشعبنا ومصرنا من كل سوء.

أكدت الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن العمل الأهلي في مركز ميت غمر يمثل نموذجا مشرفا للعمل التنموي الفعال، وأوضحت أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة بالمركز يبلغ 180 جمعية ومؤسسة، تقدم أكثر من 35 نوعًا من الأنشطة والخدمات الاجتماعية والتنموية، يستفيد منها سنويًا أكثر من 41 ألف مواطن.

وأضافت وكيل الوزارة أن هذه الجمعيات تساهم في تقديم مساعدات مالية وعينية تتجاوز قيمتها 250 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، أبرزها، كفالة الأيتام، وتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، وتقديم المساعدات الاجتماعية والعلاجية، وتنظيم موائد الإفطار الرمضانية، ودعم العملية التعليمية، وتقديم الخدمات الصحية، كما تشمل الجهود تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ورعاية ذوي الهمم من خلال مراكز التخاطب وتوفير الأجهزة التعويضية.

الدقهليه محافظه ميت غمر جمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد