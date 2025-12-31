الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم قاسم أن التصويت الجاري حاليًا للمصريين بالخارج يمثل المحطة الختامية في انتخابات مجلس النواب، حيث يُجرى اختيار 49 نائبًا لاستكمال التشكيل النهائي للمجلس، بعد أن بدأت ملامح البرلمان الجديد تتضح تباعًا مع إعلان نتائج المراحل السابقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

عملية التصويت

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC أن عملية التصويت انطلقت رسميًا في 27 دائرة انتخابية خارج مصر، مع بدء فتح أول لجنة انتخابية في التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، أي العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لتتوالى بعدها عملية فتح اللجان في مختلف دول العالم وفق فروق التوقيت.

لجنة لوس أنجلوس

وأشار إلى أنه حتى وقت المداخلة تم فتح أكثر من 108 مقار انتخابية من إجمالي 139 مقرًا مخصصًا لتصويت المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن لجنة لوس أنجلوس ستكون آخر اللجان التي تفتح أبوابها في اليوم الأول، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

غرفة العمليات المركزية

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق الإلكتروني الكامل مع السفارات والقنصليات المصرية، رصدت توافدًا ملحوظًا للناخبين منذ الساعات الأولى، خاصة في الدول التي تضم كثافات كبيرة من الجاليات المصرية.

السعودية والكويت والإمارات

وأوضح قاسم أن أعلى نسب مشاركة سُجلت في الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات والبحرين، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا، نظرًا للعدد الكبير للمصريين المقيمين بها.

بيانات الربط الإلكتروني

كما أظهرت بيانات الربط الإلكتروني أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة تتراوح بين 30 و50 عامًا، وهي شريحة تمثل قطاعًا واسعًا من قوة العمل المصرية بالخارج.

دوائر محافظات الصعيد

وأكد أن التصويت الحالي يتركز بشكل أساسي في دوائر محافظات الصعيد، باعتبارها ضمن دوائر المرحلة الأولى، إضافة إلى دوائر في الإسكندرية والبحيرة، التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولات السابقة، ما يضفي أهمية خاصة على هذه الجولة الأخيرة.

نسب المشاركة

وحول مؤشرات الإقبال، أوضح قاسم أن المشاركة جاءت متوسطة في الساعات الأولى، وهو أمر طبيعي نظرًا لكون يوم التصويت بالخارج يوم عمل عادي، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادة ملحوظة في نسب المشاركة خلال الساعات التالية لانتهاء أوقات العمل، وهو ما بدأت بعض اللجان تشهده بالفعل مع تصاعد أعداد الناخبين تدريجيًا.