قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تترأس لأول مرة مؤتمر «اتفاقية برشلونة» COP24 وتؤكد ريادتها في حماية البيئة البحرية
الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم قاسم أن التصويت الجاري حاليًا للمصريين بالخارج يمثل المحطة الختامية في انتخابات مجلس النواب، حيث يُجرى اختيار 49 نائبًا لاستكمال التشكيل النهائي للمجلس، بعد أن بدأت ملامح البرلمان الجديد تتضح تباعًا مع إعلان نتائج المراحل السابقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

عملية التصويت

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC أن عملية التصويت انطلقت رسميًا في 27 دائرة انتخابية خارج مصر، مع بدء فتح أول لجنة انتخابية في التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، أي العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لتتوالى بعدها عملية فتح اللجان في مختلف دول العالم وفق فروق التوقيت.

 لجنة لوس أنجلوس

وأشار إلى أنه حتى وقت المداخلة تم فتح أكثر من 108 مقار انتخابية من إجمالي 139 مقرًا مخصصًا لتصويت المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن لجنة لوس أنجلوس ستكون آخر اللجان التي تفتح أبوابها في اليوم الأول، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 غرفة العمليات المركزية

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق الإلكتروني الكامل مع السفارات والقنصليات المصرية، رصدت توافدًا ملحوظًا للناخبين منذ الساعات الأولى، خاصة في الدول التي تضم كثافات كبيرة من الجاليات المصرية.

السعودية والكويت والإمارات 

وأوضح قاسم أن أعلى نسب مشاركة سُجلت في الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات والبحرين، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا، نظرًا للعدد الكبير للمصريين المقيمين بها.

بيانات الربط الإلكتروني

كما أظهرت بيانات الربط الإلكتروني أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة تتراوح بين 30 و50 عامًا، وهي شريحة تمثل قطاعًا واسعًا من قوة العمل المصرية بالخارج.

 دوائر محافظات الصعيد

وأكد أن التصويت الحالي يتركز بشكل أساسي في دوائر محافظات الصعيد، باعتبارها ضمن دوائر المرحلة الأولى، إضافة إلى دوائر في الإسكندرية والبحيرة، التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولات السابقة، ما يضفي أهمية خاصة على هذه الجولة الأخيرة.

 نسب المشاركة 

وحول مؤشرات الإقبال، أوضح قاسم أن المشاركة جاءت متوسطة في الساعات الأولى، وهو أمر طبيعي نظرًا لكون يوم التصويت بالخارج يوم عمل عادي، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادة ملحوظة في نسب المشاركة خلال الساعات التالية لانتهاء أوقات العمل، وهو ما بدأت بعض اللجان تشهده بالفعل مع تصاعد أعداد الناخبين تدريجيًا.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مصر للطيران للشحن الجوي تطلق برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن لعام 2026

الطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران

رئيس مصر للطيران: شركتنا تمتلك طاقات بشرية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو

صورة لأبطال القوات المسلحة

أبناء القوات المسلحة يحققون المراكز الأولى في البطولات الرياضية الدولية

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد