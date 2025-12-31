من أثينا.. انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

قال عبدالستار بركات، مراسل قطاع الأخبار، من العاصمة اليونانية أثينا، إن السفارة المصرية فتحت أبوابها منذ دقائق لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك داخل اللجنة الفرعية بمقر القنصلية المصرية وسط العاصمة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت تستمر على مدار يومين، اليوم وغدًا، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط استعداد كامل من أعضاء البعثة الدبلوماسية لتيسير مشاركة الناخبين المنتمين إلى 27 دائرة انتخابية.

وأضاف بركات أن هذه الجولة تُعد الثالثة من نوعها للتصويت في هذه الدوائر، بعدما كانت قد أُدرجت ضمن المرحلة الأولى، ثم أُلغيت بقرار من المحكمة الإدارية العليا، قبل أن تُعاد مرة أخرى لاختيار النواب بشكل نهائي.

وأشار إلى أن هذه الجولة تمثل الفرصة الأخيرة لحسم اختيار ممثلي هذه الدوائر تحت قبة مجلس النواب، بما يضمن استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق الأطر الدستورية والقانونية.