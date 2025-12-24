سوء الأحوال الجوية قد يقلل إقبال الناخبين في أثينا.. تفاصيل

قال عبد الستار بركات، مراسل «إكسترا نيوز» في أثينا، إن اليوم يشهد انطلاق التصويت في 19 دائرة انتخابية ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمجلس النواب.

وأوضح أن السفارة المصرية فتحت أبوابها منذ الساعة 9 صباحًا لاستقبال أبناء الجالية الراغبين في المشاركة في الانتخابات.

وأضاف «بركات»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن سوء الأحوال الجوية في العاصمة اليونانية أثينا قد يؤثر على إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن يوم التصويت يتزامن مع عطلة عيد الميلاد، ما يقلل عدد الحاضرين في العاصمة، مشيرا إلى أن السفارة ستظل مفتوحة حتى الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى اليوم الثاني والأخير للتصويت غدًا.

وذكر أن التصويت يشمل المواطنين المصريين في 7 محافظات، الذين ينتمون إلى الدوائر الملغاة، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تنظيم العملية الانتخابية رغم التحديات المناخية والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الخارج دائمًا ما تحرص على المشاركة في الانتخابات، رغم طول المسافات وكثرة المتطلبات اللوجستية.