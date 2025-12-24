قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سوء الأحوال الجوية قد يقلل إقبال الناخبين في أثينا.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال عبد الستار بركات، مراسل «إكسترا نيوز» في أثينا، إن اليوم يشهد انطلاق التصويت في 19 دائرة انتخابية ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأولى لمجلس النواب.

وأوضح أن السفارة المصرية فتحت أبوابها منذ الساعة 9 صباحًا لاستقبال أبناء الجالية الراغبين في المشاركة في الانتخابات.

وأضاف «بركات»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن سوء الأحوال الجوية في العاصمة اليونانية أثينا قد يؤثر على إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن يوم التصويت يتزامن مع عطلة عيد الميلاد، ما يقلل عدد الحاضرين في العاصمة، مشيرا إلى أن السفارة ستظل مفتوحة حتى الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى اليوم الثاني والأخير للتصويت غدًا.

وذكر أن التصويت يشمل المواطنين المصريين في 7 محافظات، الذين ينتمون إلى الدوائر الملغاة، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تنظيم العملية الانتخابية رغم التحديات المناخية والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الخارج دائمًا ما تحرص على المشاركة في الانتخابات، رغم طول المسافات وكثرة المتطلبات اللوجستية.

دائرة انتخابية الوطنية للانتخابات مجلس النواب

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

