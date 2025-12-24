قنا تستعد لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب| رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات.. وتجهيز المقار الانتخابية وتأمينها

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق جوله الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد الموافق 28، 27 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وتوفير جميع وسائل الأمان والراحة لدعم المشاركة الإيجابية للمواطنين.



وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ، وأنور ياسين مدير شؤون المجالس، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية.

ووجه محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى داخل جميع القطاعات والمرافق والمديريات الخدمية استعدادًا لانطلاق الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية كافة، مع ضمان التنسيق الكامل والربط اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتدخل الفوري وحل أي مشكلات قد تواجه العملية الانتخابية.

كما شدد عبدالحليم، على رؤساء المدن والوحدات المحلية بقنا بضرورة تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها داخليًا وخارجيًا، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل لها، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل اللجان وفي محيطها للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

كما وجه محافظ قنا، بتيسير الحركة المرورية على الطرق المؤدية للجان، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين، ضمانًا لوصول الناخبين بسهولة وتوفير أجواء آمنة ومنظمة داخل اللجان.

وأكد عبد الحليم، أن المحافظة انتهت من إعداد بيئة مناسبة تساعد الناخبين على أداء واجبهم الوطني بسهولة ويسر، موضحًا أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين يبلغ مليوني و215 ألف و411 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعين على 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.