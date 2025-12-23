قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يكرم دارسة من ذوي الهمم لحصولها على شهادة محو الأمية

تكريم طالبة من ذوى الهمم بقنا
تكريم طالبة من ذوى الهمم بقنا
يوسف رجب

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدارسة ملك محمد أحمد محارب، من ذوي الهمم، من قرية العقب التابعة لمركز قوص، لحصولها على شهادة محو الأمية وتعليم الكبار، تقديراً لإرادتها القوية وإصرارها على التعلم وتجاوز التحديات، في نموذج إنساني يعكس قيمة الإصرار والطموح.

يأتي هذا التكريم في إطار اهتمام محافظة قنا بملف محو الأمية وتعليم الكبار، ودعمها لقصص النجاح الملهمة التي تجسد معاني التحدي، وتؤكد أن الإعاقة لا تمثل عائقا أمام تحقيق الذات وبناء مستقبل أفضل، في ظل توجهات الدولة نحو تمكين الإنسان والاستثمار في قدراته.

وشهدت فعاليات التكريم حضور كل من ياسر السمهودي، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقنا، وبهاء عبد الوهاب، مدير العلاقات العامة بالهيئة، إلى جانب ولي أمر الدارسة، وذلك في أجواء عكست تقدير الدولة لجهود أبنائها ودعمها للفئات الأكثر احتياجا.

وأشاد محافظ قنا، بعزيمة الدارسة ملك محمد وإصرارها على استكمال برنامج محو الأمية، مؤكدًا أن ما حققته يعد نموذجًا مشرفًا يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين ذوي الهمم، ودمجهم دمجا فاعلا في المجتمع.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصا ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية، وتسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع الوعي وبناء الإنسان.

وفي السياق ذاته، أعربت الدارسة ملك محمد عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة عزمها على استكمال دراستها بالمرحلة الإعدادية.

وفي ختام الاحتفالية، سلم محافظ قنا شهادة تقدير ومبلغا ماليا للدارسه دعما لطموحها وتشجيعا لها على مواصلة مسيرتها التعليمية.


