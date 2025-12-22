اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026م، للشهادات العامة وصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في إطار حرص المحافظة على انتظام العملية التعليمية والاستعداد المبكر لسير الامتحانات.

وقال محافظ قنا، إن امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي "عام، رسمي لغات، دمج" ستعقد خلال الفترة من السبت 10 يناير 2026م وحتى الأربعاء 14 يناير 2026م، بينما تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي "عام، رسمي لغات، دمج" من الأحد 11 يناير 2026م وحتى الخميس 15 يناير 2026م.

وأشار محافظ قنا، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي"عام، رسمي لغات، دمج" ستبدأ اعتبارًا من السبت 10 يناير 2026م وحتى الأربعاء 14 يناير 2026م، كما تقرر عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني والدمج خلال الفترة نفسها.

وأضاف عبد الحليم، بأن امتحانات الصف الأول الثانوي العام والرسمي لغات ستبدأ من الأحد 11 يناير 2026م وحتى الخميس 15 يناير 2026م، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام والرسمي لغات من السبت 10 يناير 2026م وحتى الأربعاء 14 يناير 2026م، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية خلال الفترة من السبت 17 يناير 2026م وحتى الخميس 22 يناير 2026م.

وأوضح محافظ قنا، بأن امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بمختلف تخصصاته "الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي" ستبدأ اعتبارًا من السبت 3 يناير 2026م وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026م، وفقًا لطبيعة كل تخصص وجدول كل مدرسة.

واشار عبدالحليم، إلى أنه تمت مراعاة عدم تعارض مواعيد الامتحانات مع المناسبات الدينية واحتفالات أعياد الإخوة المسيحيين، فضلًا عن مراعاة الإجازات الرسمية، بما يضمن تحقيق الانضباط وسلامة سير الامتحانات على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية، والتأكيد على جاهزية اللجان الامتحانية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة.



