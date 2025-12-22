جامعة قنا تقفز 55 مركزا بتصنيف الاستدامة الإندونيسي لعام 2025

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن الجامعة تلقت شهادة تصنيف الاستدامة من خلال التصنيف الإندونيسيUI Green Metric "للجامعات الخضراء والصديقة للبيئة، حيث حصلت على المركز 1033 على مستوى العالم لعام 2025.



وأكد عكاوي، بأن المشاركة في هذا التصنيف يعد مؤشرا لمدى التزام الجامعة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ويؤكد مضى الجامعة قدمًا نحو تحقيق نموذجا للتعليم المستدام بصعيد مصر في مختلف معايير الاستدامة، كما يُمثل هذا التقدم دافعًا قويًا لمواصلة تطوير البنية التحتية الخضراء بالجامعة طبقا لأفضل الممارسات الدولية الخاصة بالاستدامة، وترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع منتسبي الجامعة.





وعبر رئيس جامعة قنا، عن سعادته بجهود قطاعات الجامعة المختلفة في تحقيق الاستدامة الجامعية، ومشيداً بجهود قطاع الدراسات العليا والبحوث ولجنة التصنيف الدولي في إبراز هوية الجامعة "جامعة قنا" مع الاحتفاظ بأنشطتها ورصيدها البحثي دون تأثير في وقت قياسي بعد صدور قرار مجلس الوزراء أكتوبر الماضي وحدوث تقدم في بعض التصنيفات مما يعكس نجاح اللجان المعنية بإدارة ملف في تحقيق الأهداف المنشودة في مجال البحوث والتصنيفات الدولية.



وأوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة قنا، بأن هذا التقدم يعكس حجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة لتعزيز ممارسات الاستدامة داخل الحرم الجامعي، وذلك من خلال التوسع في المساحات الخضراء، واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.

وتابع عبدالعظيم، وتطبيق نظم الطاقة المتجددة، واستهلاك المياه، والتعليم والبحث العلمي واستخدام وسائل النقل المستدام، إلى جانب نشر الوعي البيئي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والجمهور المتردد بالجامعة.