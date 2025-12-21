انطلاق حملة المسح الصحي لرصد الأمراض غير السارية في قنا



انطلقت أعمال المسح الصحي التدريجي لرصد معدلات إنتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة بها بمحافظة قنا خلال الفترة من ٢٠ ديسمبر ولمدة شهر، وذلك ضمن خطة قومية تهدف إلى متابعة الوضع الصحي للمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن المسح الصحي يستهدف 620 أسرة يتم إختيارها وفق منهجية علمية دقيقة تضمن تمثيل مختلف الفئات السكانية والمناطق الجغرافية بما يحقق نتائج واقعية تعكس الوضع الصحي الفعلي بالمحافظة.





وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن المسح يهدف إلى قياس معدلات إنتشار الأمراض غير السارية ورصد عوامل الخطورة المرتبطة بها بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الصحي.



وأضاف صادق، بأن أعمال المسح تأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، و الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة تعزيز نظم الرصد الصحي ودعم إتخاذ القرار المبني على البيانات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جهاز التعبئة والاحصاء.



وأوضح الدكتور محمود أشرف، مدير إدارة المبادرات بمديرية الصحة، بأن المسح يُنفذ وفقاً للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وبمشاركة فرق طبية مدربة تحفظ الخصوصية للمواطنين.

وأكد مدير إدارة المبادرات بمديرية الصحة، بأن المسح الصحي يمثل خطوة مهمة نحو دعم السياسات الصحية بالمحافظة وتعزيز الوعي المجتمعي حول الأمراض غير السارية، وتهيئة المواطنين لإتخاذ أساليب حياة صحية والوقاية من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلي معرفة الفئات المستحقة للتدخلات الوقائية والعلاجية.