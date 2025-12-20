قنا .. تريلا تدهس5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجات نارية بنجع حمادى

دهست سيارة نقل ثقيل" تريلا" 5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، نتج عنه مصرع شيخ ونجله وإصابة ثلاثة آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا مع دراجتين ناريتين، أمام قرية نجع قابول، نتج عنه حالتى وفاة وإصابة ٣ أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى، ونقل الجثث إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تبين مصرع الشيخ عبد الصمد إبراهيم خلف الله 50 عامًا، ونجله عمر 13 عامًا، فيما أُصيب كل من: محمد رمضان عبد الراضى 23 عامًا، محمد علي إبراهيم 22 عامًا، ومحمد عبد الصبور إبراهيم 16 عاماً، جميعهم مقيمون بقرية السلامية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

